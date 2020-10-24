Хабиб — Гейджи: прогноз Алексея Олейника на бой 24 октября 2020 года в Абу-Даби

Российский боец тяжёлого веса Алексей Олейник дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который пройдёт на турнире UFC254 24 октября.
Ставка: досрочная победа Хабиба за 1.74.
«Очевидно, что у Хабиба в этом бою будет преимущество. Шанс у Гэтжи, конечно, есть. Лаки-панч никто не отменял. А Гэтжи может попасть. Но это будет неожиданностью, всё-таки Хабиб прекрасно знает все сильные стороны оппонента. Если же бой затянется, то начиная с четвёртого раунда у Хабиба будет дополнительное преимущество. Потому что у сильного борца на поздние раунды остаётся больше сил, чем у ударника. Мой прогноз: победа Хабиба добиванием в поздних раундах и остановка боя. Либо победа Хабиба удушением», — сказал Олейник.
Букмекеры считают Хабиба явным фаворитом боя с Гэтжи. Ставки на победу Нурмагомедова принимаются с коэффициентом 1.26. Это соответствует 75% вероятности. Выигрыш Гэтжи оценивается котировкой 4.10 (23%), а ничья доступна за 55.00 (2%).
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