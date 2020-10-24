«Барселона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на «класико» в 7-м туре Примеры

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Мадрид».

Ставка: ничья за 3.75.

«Впервые в истории матч пройдет без зрителей. Мне кажется, что в том состоянии, в котором находятся «Реал» и «Барселона», это будет самое тухлое класико за последние годы. И последние матчи были не очень. Матч, когда «Реал» выиграл на «Бернабеу», также был не очень содержательным.



«Барселона» не забила, а «Реал» забил дважды, еще и упрочив свою победу со счетом 2:0. Но сейчас Рональд Куман еще разбирается с «Барселоной», еще не знает, как вкроить Гризманна, как использовать Месси. Да, «Барселона» выиграла 5:1 у «Ференцвароша», но разве можно гордиться этой победой.



С другой стороны, в «Реале» некоторые игроки потихоньку возвращаются из лазарета. Но Зидан немного перемудрил с составом в матче Лиги чемпионов против «Шахтера», поэтому три за тайм, чистые выходы один на один, неубедительная игра Варана, не выручал Куртуа. «Реал» героически пытался вернуться в игре, забив два мяча. Мог уйти от поражения, даже гол забил в компенсированное время, но он был отменен. Главный вопрос перед матчем — сыграет ли Серхио Рамос. С ним «Реал» должен сыграть надежно. Мы видели, что у него травма колена.



В предыдущем туре обе команды синхронно проиграли. Если «Барселона» проиграла и проиграла по делу, то поражение «Реала» от «Кадиса» — это главная сенсация предыдущего тура. Я веду к тому, что в нынешней системе координат «Барселона» — «Реал» уже не так возбуждает и интригует. Даже индивидуальные противостояния найти не так-то и просто.



Игра на «Камп Ноу» и без зрителей — «Реал» постарается сыграть надежней. «Барселона» если будет играть, как действовала с «Хетафе», то вряд ли сможет сдюжить и добиться положительного результата. Ситуация примерно равная, поэтому стоит взять ничью. Я редко даю прогноз на лобовую ничью, но в этот раз стоит взять 3.75. На данный момент ни «Реал» не превосходит «Барселону», ни наоборот. Попробую предположить, что будет ничейный результат. Так ли это? Не знаю».