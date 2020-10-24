«Зенит» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 12-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Рубин».
Ставка: «Зенит» не проиграет + обе забьют за 1.90.
«Начну с того, что «Зенит» находится в очень сложной ситуации. Команда проводит большое количество матчей на коротком отрезке. Параллельно с чемпионатом России выступает в Лиге чемпионов, где стартовала просто ужасно, уступив «Брюгге» со счетом 1:2. Но вы и без меня это отлично знаете.
У «Зенита» сейчас дилемма. С одной стороны нужно исправлять ситуацию с Лигой чемпионов, которая является главной целью на сезон, а с другой надо продолжать эффективную борьбу за золото чемпионата России. Нельзя отпускать вперед «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». «Зениту» нужно кровь из носу дома обыгрывать «Рубин».
Я думаю, что Семак все равно прибегнет к ротации. Мы видим, что часть лидеров не то, чтобы загнана, но уже устала, поэтому придется варьировать выбор стартовых 11 футболистов. Как назло еще и осенью травмировался самый дорогостоящий футболист «Зенита» Малком.
Думаю, что в нынешней ситуации «Зенит» не проиграет «Рубину», но вот ничьей я бы не исключал. Настроение в команде плохое, физическое состояние также не оптимальное, поэтому я бы выбрал тут вариант 1Х. В победу «Рубина» я не верю. Тем не менее «Рубин» может доставить определенные проблемы в этой встрече. В текущем сезоне «Рубин» — это яркая и остро атакующая команда, которая располагает большим количеством футболистов, способных нанести разящий удар, заработать пенальти или отдать голевую передачу.
Прежде всего, речь идет о Кварацхелии, Шатове, у которого есть настрой реваншиста, это еще и Деспотович и младший Бакаев. При этом прекрасный арбит Вилков выдал по четвертой желтой карточек аккурат тем футболистам, которые теперь пропускают игру с «Зенитом». Это ключевой защитник Старфельт, один из ведущих футболистов с поставленным ударом — Макаров. Это все очень сильно ослабляет «Рубин», поэтому без Старфельта и Макарова я не думаю, что казанцам удастся набрать три очка.
Но, «Рубин» все же может доставить проблем «Зениту» и сможет забить как минимум один мяч. «Рубин» в этом сезоне забивал почти всем своим соперникам, за исключением двух — «Спартаку» и «Локомотиву». Но и против железнодорожников был скандал и должен был быть пенальти, а значит и там сыграла бы ставка «обе забьют».
В общем, я предлагаю совместить 1Х и обе забьют».
- 24 октября 2020
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