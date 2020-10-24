Хабиб — Гэтжи, 24.10.2020: прогноз Хамзата Чимаева на главный бой UFC 254 в ОАЭ
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
Ставка: победа Хабиба Нурмагомедова за 1.32.
«Думаю, Хабиб заберёт этот бой. Потому что Хабиб слишком сильный, выносливый, с характером. Гэтжи также не промах, с характером. Такой отбитый парень в голове. Хабиб затащит. 70 на 30 у меня в его пользу», — сказал Чимаев.
На счету Хабиба уже 28 побед и ни одного поражения. Вот и в бою с Гэтжи Нурмагомедов ожидаемо идёт явным фаворитом у букмекеров. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.32, это примерно 75% вероятности. Выигрыш Гэтжи оценивается котировкой 4.10 (23%), а ничья доступна за 55.00 (2%).
Хабиб делает людей богаче. Ставки на него беспроигрышны!
Только победа Хабиба над Конором принесла игроку на ставках 37,5 млн рублей.
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