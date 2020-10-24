«Зенит» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ 24.10.2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Рубин» в 12-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.32.

«Зенит» сейчас, конечно, очень сильно разозлён. В первую очередь — на себя. Ужасный матч против «Брюгге», особенно первый тайм, в котором вообще ничего не получалось. А в итоге ещё и пропустили гол в компенсированное время и проиграли. Нужно стараться реабилитироваться уже в игре с «Рубином». Отрыва пока никакого в чемпионате нет, нужно собирать очки.



«Рубин» по-разному играет. То хорошие матчи выдает, то очень слабые. Вот в Краснодаре игра не пошла. Соперник был без ряда лидеров, но выиграл достаточно уверенно. Конечно, казанцы тоже полны амбиций. Им не хочется снова проигрывать, будут выжимать из себя максимум. Но понятно, что уровень игроков у «Зенита» выше. Должны они правильно отреагировать на поражение в Лиге чемпионов. При этом «Зенит» постарается силы сэкономить. Уже на следующей неделе важнейшая игра против «Боруссии» в Дортмунде. В какой-то мере она уже решающая.



Так что в этом матче поставлю на победу «Зенита» через тотал меньше 3.5 мяча. 1:0, 2:0 — что-то такое здесь вполне возможно».