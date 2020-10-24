«Атлетико» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Бетис» в 7-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: гол «Атлетико» в первом тайме за 1.80.

«Это одна из самых интересных игр тура на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. «Атлетико» против команды Мануэля Пеллегрини. «Атлетико» недурно идет в чемпионате, но давно при Симеоне команда так не проигрывала, как сейчас в Лиге чемпионов «Баварии». 0:4 — многовато все-таки. Гол Феликса там отменили. Но надо сказать, что прибили «Атлетико» по делу.



«Бетис» крупно проиграл у себя дома «Реал Сосьедад» в прошлом туре — 0:3. «Атлетико» выиграл 2:0 у «Сельты».



Есть травма у Сауля, есть проблемы у Хименеса, по-прежнему травмирован Коста, и, наверное, до конца сезона выбыл Врсалько. Есть кем подлатать состав Симеоне. Впереди матч против «Зальцбурга», можно будет постараться реабилитироваться. Но и против «Бетиса» необходимо выигрывать. Можно забить один мяч, а потом уже играть по счету на контратаках. «Бетис» — команда, которая играет сама и дает играть соперникам.



Мне кажется, что после 0:4 в Лиге чемпионов «Атлетико» постарается максимально быстро войти в игру, забить, а потом от этого отталкиваться. Мой прогноз — «гол «Атлетико» в первом тайме».