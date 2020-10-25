«Спартак» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» за 3.62.

«У Знарка полегчало на сердце: его «Спартак» нехотя влез в зону плей-офф Западной конференции с той грацией, с которой медведь на пасеке влезает в улей. Выдавил он оттуда «Витязь», и, в общем-то, больше конкурентов вокруг не просматривается. А расстояние до ХК «Сочи» приблизительно такое же, как до китайской границы.



Но это для красно-белых как раз и плохо. Если у них в соперниках нет супер-пупер-клуба типа «Монреаль Канадиенс» или хотя бы ярославского «Локомотива», то поднять команду в штыковую не под силу даже такому мастеру мотивационного искусства, как Олег Знарок. И это мы уже в текущем сезоне видели много раз. Нет, «Спартак», конечно, будет пыхтеть, стараться, но для того, чтобы эти старания превратились в заброшенные шайбы, надо, чтобы у красно-белых горели глаза. А вот с этим в команде проблемы, особенно когда в соперниках ХК «Сочи», пока претендующий лишь на то, чтобы его не обогнало рижское «Динамо».



И вот тут, как бы это не выглядело кощунственным, самое время поиграть на прерывание сочинской серии. Которая сейчас составляет уже шесть поражений подряд, причем в двух последних матчах южане еще и перестали забивать. Но любая гроза проходит, любая невзгода рано или поздно остается позади. И если уж, прости, Господи, «Куньлунь», не к ночи будь он упомянут, одержал уже три победы подряд и, того и гляди, грохнет ЦСКА, то и сочинцы вполне могут для начала поднять голову. И сделать это в матче как раз со «Спартаком».



В общем, как хотите, но я, вопреки всему, а самое главное вопреки здравому смыслу и логике, махну, не глядя, за «Сочи». Точнее, за их победу в основное время. И пусть меня проклянет красно-белая торсида».