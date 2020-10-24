Нурмагомедов — Гейджи: во сколько начало боя UFC 254, где смотреть трансляцию

Поединок Нурмагомедов — Гэтжи на турнире UFC 254 пройдёт поздно вечером 24 октября по московскому времени. Начало боя – не ранее 23:40 мск. Поединок состоится в ОАЭ, на острове Яс, или «Бойцовском острове».



Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор». Трансляция будет и на «Рен-ТВ».



По оценке букмекеров, фаворит поединка — Хабиб. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 72% вероятности. Шансы Гэтжи аналитики оценили коэффициентом 3.50 (26%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00. Это около 2% вероятности.



Поставить на то, что бой продлится все пять раундов, можно за 2.10 (44% вероятности). За 1.70 (56%) можно сделать ставку на то, что поединок завершится до истечения четвёртого раунда.

Хабиб делает людей богаче. Ставки на него беспроигрышны! Только победа Хабиба над Конором принесла игроку на ставках 37,5 млн рублей.