Арина Соболенко — Виктория Азаренко: прогноз Сергея Фомина на финал турнира в Остраве

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на финал турнира в Остраве Арина Соболенко — Виктория Азаренко.
Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 1.70.
«Уникальное событие, друзья! Историческое даже: впервые в истории в финале WTA турнира сыграют две белорусские теннисистки. Встреча обещает быть чрезвычайно интересной.
И Арина, и уж тем более Вика прямо сейчас входят в число лучших теннисисток мира. Азаренко — и в число самых титулованных из тех, что еще продолжают играть. Своего рода камбэк у Виктории в этом сезоне — титул в Цинциннати, финал на US Open. Явно не собирается легенда белорусского тенниса на покой, а только набирает обороты. Здесь, в Чехии, идет уверенно, испытав лишь небольшие проблемы в первом круге против Крейчиков — спишем на переход с грунта после «Ролан Гаррос». В целом же форма — шикарная.
Соболенко в Остраве смотрится хуже: могла вылететь уже в первом круге от Гауфф, ушла с 0:6, 0:4 против Соррбибес-Тормо. Но уже в полуфинале более чем уверенно обыграла американку Брэди в двух сетах, постепенно набирает форму, нащупывает свою игру.
Сложно предугадывать победителей финалов, кроме «Ролан Гаррос», если там играет Надаль и Australian open, если там играет Джокович. А здесь еще и финал исторического масштаба, пусть и для одной страны. Уверен — зрелище будет захватывающее, а теннисистки не разойдутся без борьбы».
- 25 октября 2020
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