«Спартак» — «Сочи»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ в Москве

Журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Сочи».
Ставка: победа «Спартака» за 1.75.
«Москвичи набрали хорошие обороты, взяв очки в шести последних матчах. Впечатляющая победа в Санкт-Петербурге (4:1), одержанная в четверг, вселила острожную уверенность в то, что команда вышла из кризиса. Игра «Спартака», а составе которого отсутствовали несколько важных хоккеистов, была солидной во всех отношениях с первой и до последней минут.
Сказать то же самое про его соперника пока нельзя. Успех в Подольске (5:2) прервал серию ХК «Сочи» из шести поражений подряд. Однако тем, кто видел игру, придётся согласиться с главным тренером «Витязя» Михаилом Кравецом. Его команда провела безобразный матч, допустив на ровном месте катастрофическое количество ошибок.
Вязкий стиль «Сочи» исторически неудобен для «Спартака». Москвичи в КХЛ одержали над южанами всего 7 побед в 18 играх, а в прошлом сезоне уже при Олеге Знарке лишь одну, да и то не без доли везения в овертайме, при трех поражениях. Для любых закономерностей рано или поздно находиться исключение.
На мой взгляд, «Спартак» выиграет в основное время».
- 25 октября 2020
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:15