«Спартак» — «Сочи»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ в Москве

Журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Сочи».



Ставка: победа «Спартака» за 1.75.

«Москвичи набрали хорошие обороты, взяв очки в шести последних матчах. Впечатляющая победа в Санкт-Петербурге (4:1), одержанная в четверг, вселила острожную уверенность в то, что команда вышла из кризиса. Игра «Спартака», а составе которого отсутствовали несколько важных хоккеистов, была солидной во всех отношениях с первой и до последней минут.



Сказать то же самое про его соперника пока нельзя. Успех в Подольске (5:2) прервал серию ХК «Сочи» из шести поражений подряд. Однако тем, кто видел игру, придётся согласиться с главным тренером «Витязя» Михаилом Кравецом. Его команда провела безобразный матч, допустив на ровном месте катастрофическое количество ошибок.



Вязкий стиль «Сочи» исторически неудобен для «Спартака». Москвичи в КХЛ одержали над южанами всего 7 побед в 18 играх, а в прошлом сезоне уже при Олеге Знарке лишь одну, да и то не без доли везения в овертайме, при трех поражениях. Для любых закономерностей рано или поздно находиться исключение.



На мой взгляд, «Спартак» выиграет в основное время».