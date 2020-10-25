«Кадис» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Кадис» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Вильярреала» за 2.12.

«Очень любопытный матч. Встречаются команды, идущие в верхней части турнирной таблицы. «Кадис», возмутитель спокойствия, в прошлом туре обыграл мадридский «Реал». Потом этому примеру последовал «Шахтер», отгрузивший Мадриду три мяча за тайм. И теперь в гости к «Кадису» приезжает «Вильярреал», который в Лиге Европы отгрузил мячей, играя не основным составом. Правда, когда вышел Пако Алькасер, именно он забил два мяча. Но состав бы серьезно подкорректирован Унаем Эмери. Сейчас уже основной состав должен будет появиться у «Вильярреала».



«Кадис», обыгрывая «Реал», неплохо играя в чемпионате, дает понять, что с этой командой шутки плохи. Закидывать ее шапками точно не стоит.



Да, у «Вильярреала» по-прежнему нет Жерара Морено. Дани Парехо получил повреждение и не сыграет. Но такая глубокая скамейка сейчас у «Вильярреала», что он даже без части основных игроков должен побеждать.



Когда на «Вильярреал» против «Кадиса» дают коэффициент 2.12, надо пробовать играть. Мой прогноз — «Вильярреал» увезет три очка из Кадиса, немного притормозит этого соперника».