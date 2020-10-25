Хабиб — Гэтжи: 78% россиян ставили на победу Нурмагомедова в главном бою UFC 254

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи.



Первый раунд начался для американца неплохо. Джастин провёл несколько лоу-киков и не давал сопернику совершить проход. Но вскоре Хабиб начал поддавливать оппонента и, невзирая на несколько неприятных пропущенных ударов, в конце пятиминутки сумел провести тейкдаун. Но извлечь из него пользу не успел.



Во втором раунде Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольник.

91% денег, поставленных на исход боя, пришёлся на победу Хабиба, 8% — на Гэтжи, 1% — на ничью.



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставили на победу Хабиба Нурмагомедова. На этот исход пришлось 78% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на досрочный успех россиянина (11%), на победу Гэтжи (8%), на победу Хабиба с 3 по 5 раунд (2%) и на то, что Нурмагомедов выиграет удушающим или болевым приемом (1%).



Самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 2.5 млн рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на успех Хабиба с коэффициентом 1.26.