«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Сергея Силкина на матч 12-го тура РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин дал прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Уфа», который состоится 25 октября в Грозном.

Ставка: победа «Ахмата» за 1.90.

«Уфа» играет в закрытый футбол, состав сильно ослабился, и результаты пока совсем печальные. Вадим Евсеев ушёл, первый матч при Рашиде Рахимове проиграли. «Ахмат» на выезде очков особо не набирает, да и где им их набирать, если не в матчах с такими командами. Поставлю на победу грозненцев. Скорее всего, с разницей в один гол", — сказал Силкин.

Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 4.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.74.