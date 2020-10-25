Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Сергея Силкина на матч 12-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Сергея Силкина на матч 12-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин дал прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Уфа», который состоится 25 октября в Грозном.

Ставка: победа «Ахмата» за 1.90.

«Уфа» играет в закрытый футбол, состав сильно ослабился, и результаты пока совсем печальные. Вадим Евсеев ушёл, первый матч при Рашиде Рахимове проиграли. «Ахмат» на выезде очков особо не набирает, да и где им их набирать, если не в матчах с такими командами. Поставлю на победу грозненцев. Скорее всего, с разницей в один гол", — сказал Силкин.

Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 4.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.74.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020