«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Сергея Силкина на матч 12-го тура РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин дал прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Уфа», который состоится 25 октября в Грозном.
Ставка: победа «Ахмата» за 1.90.
«Уфа» играет в закрытый футбол, состав сильно ослабился, и результаты пока совсем печальные. Вадим Евсеев ушёл, первый матч при Рашиде Рахимове проиграли. «Ахмат» на выезде очков особо не набирает, да и где им их набирать, если не в матчах с такими командами. Поставлю на победу грозненцев. Скорее всего, с разницей в один гол", — сказал Силкин.
Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 4.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.74.
- 25 октября 2020
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