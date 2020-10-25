«Арсенал» — «Лестер»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер».

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.17.

«Эти две команды возглавляют одни из самых перспективных тренеров АПЛ — Брэндан Роджерс и Микель Артета.



И „Арсенал“, и „Лестер“ относятся сегодня к самым непредсказуемым командам лиги.Они могут выдать по-настоящему яркие матчи, в которых их соперники будут переиграны по всем аспектам: у „Арсенала“ отмечу матчи уверенные домашние победы над крепкими „Шеффилдом“ и „Вест Хэмом“. Ну а „Лестер“ запомнился феерической гостевой викторией в матче с „Ман Сити“ — 5:2.



А могут и провалиться оба — у Артеты так было на „Энфилде“ против „Ливерпуля“, а у Роджерса в пассиве — игры дома с „Астон Виллой“ и все тем же „Вест Хэмом“.



Если посмотреть статистику последних очных матчей „Арсенала“ и „Лестера“, то мы увидим, что там забивалось не менее двух голов за игру, а то и более.



С большой долей вероятности можно предположить, что и в воскресенье команды порадуют нас забитыми мячами. Мой прогноз — тотал голов больше 3 с коэффициентом 2.17».