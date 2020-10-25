«Ахмат» — «Уфа»: прогноз и ставка на матч 12-го тура чемпионата России в Грозном

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Уфа».

Ставка: победа «Ахмата» всухую за 2.90.

«Подопечные Андрея Талалаева вроде бы показывают неплохой футбол, вот только качественного скачка вперёд по результатам не произошло. Не хватает стабильности: слабая реализация и ошибки в обороне регулярно приводят к недобору очков. 15 пропущенных мячей в 11 турах — больше только у четырёх клубов.



Шутка ли — в четырёх последних поединках набрано всего четыре очка. Одолели «Урал» со счётом 2:0 (пробили два пенальти, остались в большинстве ещё в первом тайме) и скатали ничью с «Рубином» (1:1). Всё остальное — сплошь поражения всухую. По 0:3 от «Ростова» и ЦСКА, по 0:1 от «Сочи» и «Динамо».



Теперь предстоит принимать «Уфу», недавно сменившую тренера. Новый рулевой прекрасно знаком с Грозным: Рашид Рахимов работал тут с 2013 по 2019 год, пусть и с небольшой паузой. Первый блин в новой команде получился комом, неделю назад уступили «Локомотиву» со счётом 0:1.



За 90 минут сподобились на два удара по воротам, оба прошли мимо. Состав по-прежнему крайне скромный, хотя руководство клуба обещает зимой усиление. Пока же — беспробудная тоска. Всего шесть очков в 11 поединках и 14-я позиция. «Химки» уступают только по дополнительным показателям, «Ротор» отстаёт на три пункта. Все остальные набрали как минимум 10-11 баллов.



История противостояния таит много интересного. Во-первых, три предыдущих матча неизменно завершались со счётом 0:1. Всякий раз в пользу команды, которая выступала на чужом поле. Если же увеличить выборку до семи игр, получится, что во всех случаях кто-то побеждал с разницей строго в один гол.



Состав у «Ахмата» крепче, плюс своё поле. Мы бы выбирали между П1 за 1.90 и ставкой «Уфа» не забьёт за 2.24. Вариант посмелее — П1 всухую за 2.90. Ждём тут чего-то вроде 2:0 или 1:0 в пользу грозненцев. У гостей на данный момент просто недостаточно ресурсов».