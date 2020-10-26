СКА — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» с нулевой форой за 2.19.

Петербуржцы преодолели проблемы с коронавирусом: лидеры вернулись в строй, Валерий Брагин снова занял место на скамейке. Однако хоккеистам нужно набирать кондиции, что чревато эпизодическими провалами. За выносом «Витязя» со счётом 5:1 последовало безвольное поражение от «Спартака». Разгромное (1:4), да ещё и в родных стенах.



Там не получалось практически ничего. Атака отсутствовала как класс, Магнус Хелльберг совсем не впечатлил (хотя заменили его после шайбы, которую в итоге отменили), меньшинство подвело. Брагин назвал игру худшей в сезоне. Шутка ли — за первые два периода нанесли всего семь бросков.



«Авангард» в середине октября схватил два поражения подряд — 0:3 от «Металлурга» и 3:4 Б от «Салавата Юлаева». Зато потом получил неделю на восстановление, выменял у «Амура» Наиля Якупова и разнёс «Автомобилист» (6:3). Счёт обманчив, вплоть до 54-й минуте омичи вели с разницей в одну шайбу.



Но вообще они оставили приятное впечатление. Дважды реализовали лишнего, эпизодами классно двигали шайбу. Три очка набрал Егор Чинахов, Наиль Якупов сходу забил на новом месте, дублями отметились Сергей Толчинский и Александр Хохлачёв. Удалений практически не было — единственное получил Игорь Бобков за задержку игры.



«Ястребы» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а по потерянным очкам даже лидируют. У «Ак Барса» на два балла больше, но при двух «лишних» играх. СКА тоже идёт вторым на Западе за счёт лидерства в дивизионе, вот только отставание от ЦСКА очень солидное (семь пунктов).



Букмекеры отдают преимущество хозяевам, хотя не всё так просто. Боб Хартли никак не может подобрать ключи к ЦСКА, зато с петербуржцами чувствует себя очень комфортно. Пять встреч — во всех набрали очки. Четыре победы и одно-единственное поражение в овертайме. Шикарная статистика.



Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.19 и комбинированной ставкой Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.24. Омичи накануне понравились в атаке, но и СКА при всех проблемах с защитой забивает достаточно. Скучно тут быть не должно, работа у вратарей будет".