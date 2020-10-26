«Милан» — «Рома»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 26 октября 2020 года

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома».
Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.
«Россонери» в полнейшем порядке. Во-первых, это единоличный лидер чемпионата Италии и единственная команда, которая до сих пор обходится без осечек. Четыре встречи — четыре победы. Разница голов внушает — 9:1. В Лиге Европы тоже красота. Добрались до группового этапа (хоть и с приключениями), а в четверг начали с победы в Шотландии. В Глазго хлопнули «Селтик» со счётом 3:1. Вышли полуторным составом, быстро получили преимущество. В концовке второго тайма пришлось понервничать, однако гол Хауге снял все вопросы.
«Рома» идёт не так уверенно. В четырёх турах набрано семь очков, хотя единственное поражение получилось техническим. 0:0 с «Вероной» превратились в 0:3 из-за бюрократический ошибки. Дальше едва не проиграли «Ювентусу» в большинстве (2:2), но сумели взять себя в руки. Пересилили «Удинезе» (1:0), дожали «Беневенто» (5:2).
В Лиге Европы тоже стартовали с гостевой победы. Справедливости ради, с «Янг Бойз» итальянцам повезло. Пропустили первыми, однако забили два мяча и двух попаданий в створ (2:1). Лидеров поберегли — Джеко, Мхитарян, Спинаццола, Верету и Пеллегрини вышли на замену, Сантон остался в запасе.
Разумеется, букмекеры отдают преимущество подопечным Стефано Пиоли. Это вполне логично: пока они смотрятся увереннее, плюс своё поле. Статистика очных встреч тоже на их стороне — всего одно поражение в пяти предыдущих случаях при трёх победах и одном мирном исходе.
Во всех пяти поединках «Милан» непременно забивал, да и вообще оборона у «волков» сейчас откровенно не впечатляет. График одинаково плотный для обеих сторон. Напрягают только кадровые потери хозяев: без Чалханоглу (под вопросом) и Ребича (точно не сыграет) созидать труднее, также отсутствуют Муссакьо, Дуарте и Габбиа.
На П1 с нулевой форой дают скромный коэффициент 1.61, а уверенности в победе хозяев нет. Мы бы выбирали между ИТМ 1 гола «Ромы» за 2.20 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14. Темп вряд ли будет высоким, поскольку играть приходится практически без пауз и сил осталось немного".
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