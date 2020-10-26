ЦСКА — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Арсенал».
Ставка: ничья за 4.18.
«Единственный представитель России в Лиге Европы стартовал этом розыгрыше ничьей с «Вольфсбергером» (1:1), что можно считать достойным итогом.
Перед сегодняшней дуэлью, которая завершает 12-й тур, московский клуб сумел добыть семь побед и один раз сыграл вничью. Такой результат принёс команде 22 очка и третью позицию, при этом успех в этой игре поможет переместить «Зенит» на третью строчку.
«Арсенал» играет в привычном для себя стиле – у команды по три виктории и мировые, что принесло 11-е место и 12 баллов. В последнем матче «канониры» на своём поле переиграли «Урал», но пока подводит линия атаки, которая иногда даёт осечки.
«Армейцы» в следующий четверг сыграют с Загребом, так что, возможно, эта игра пройдёт с оглядкой на это событие. У хозяев есть серьёзные проблемы в обороне. На поле не смогут выйти Кирилл Набабкин, Бруно Фукс, Вадим Карпов и Георгий Щенников. Марио Фернандес отправлен на карантин с коронавирусом.
Что примечательно, команды ни разу в истории не играли вничью – три раза успех праздновали футболисты из Тулы, семь викторий у столичного клуба.
Я считаю, что серьёзные потери и напряжённый график могут внести свои коррективы в заключительный поединок тура. Предполагаю, что соперники сумеют прервать серию без ничьих», — сказал Мостовой.
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