ЦСКА — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Арсенал».



Ставка: ничья за 4.18.



«Единственный представитель России в Лиге Европы стартовал этом розыгрыше ничьей с «Вольфсбергером» (1:1), что можно считать достойным итогом.



Перед сегодняшней дуэлью, которая завершает 12-й тур, московский клуб сумел добыть семь побед и один раз сыграл вничью. Такой результат принёс команде 22 очка и третью позицию, при этом успех в этой игре поможет переместить «Зенит» на третью строчку.



«Арсенал» играет в привычном для себя стиле – у команды по три виктории и мировые, что принесло 11-е место и 12 баллов. В последнем матче «канониры» на своём поле переиграли «Урал», но пока подводит линия атаки, которая иногда даёт осечки.



«Армейцы» в следующий четверг сыграют с Загребом, так что, возможно, эта игра пройдёт с оглядкой на это событие. У хозяев есть серьёзные проблемы в обороне. На поле не смогут выйти Кирилл Набабкин, Бруно Фукс, Вадим Карпов и Георгий Щенников. Марио Фернандес отправлен на карантин с коронавирусом.



Что примечательно, команды ни разу в истории не играли вничью – три раза успех праздновали футболисты из Тулы, семь викторий у столичного клуба.



Я считаю, что серьёзные потери и напряжённый график могут внести свои коррективы в заключительный поединок тура. Предполагаю, что соперники сумеют прервать серию без ничьих», — сказал Мостовой.

ЦСКА — «Арсенал». Прогноз: Чалов и Влашич разомнутся перед игрой Лиги Европы с «Динамо» З В последних четырёх домашних играх с «Арсеналом» красно-синие забили 12 голов.