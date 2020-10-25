ЦСКА — «Арсенал». Прогноз: Чалов и Влашич разомнутся перед игрой Лиги Европы с «Динамо» З

26 октября ЦСКА примет «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех туляков оценён букмекерами коэффициентом 7.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.

Букмекерские коэффициенты на матч 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» 26 октября 2020

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Арсенал» Тула не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.

Анализ и прогноз матча чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» Тула (26.10.2020)

Первый тур еврокубков завершился, российские клубы успели показать себя. Совсем скоро, начиная с 27 октября, будет разыгран второй тур в Лиге чемпионов, а затем подключится и Лига Европы. Но сперва надо закрыть 12-й тур в родной Российской Премьер-Лиге.

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Закроется программа единственным поединком в понедельник, 26 октября. Столичный ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Москве примет тульский «Арсенал». Встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт с болельщиками на трибунах.



«Армейцам» выпала честь закрывать программу 12-го тура, поскольку они в минувший четверг гостили у австрийского «Вольфсберга» в первом туре Лиги Европы. Получилось добыть первые очки, сыграв вничью (1:1). У гостей отличился новичок Адольфо Гайч уже на пятой минуте, однако удержать победный счёт не удалось. Австрийцы заработали и реализовали пенальти незадолго до перерыва.



В чемпионате России у красно-синих тоже всё идёт более-менее неплохо. После 11 матчей они имеют 22 балла в активе и входят в группу лидеров. У действующего чемпиона страны «Зенита», который уже успел проиграть в 12-м туре, всего на два балла больше. А потому у ЦСКА есть отличные шансы обойти одного из своих конкурентов.

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Победа на туляками важна ещё и с психологической точки зрения. Впереди у подопечных Виктора Гончаренко тяжелая домашняя игра с загребским «Динамо» во втором туре Лиги Европы. Едва ли кому-то захочется проигрывать на своём поле перед таким важным событием.



В целом, есть все шансы набрать три очка. Выглядят «армейцы» интересно. Пропустили всего лишь девять голов, а забили целых 19 за 11 сыгранных матчей в чемпионате России. При этом стоит отметить возвращение после травм Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова, конкуренция в центре поля теперь крайне солидная.



Тульский «Арсенал» хоть и не проигрывает уже три игры кряду, но назвать его положение удачным трудно. Отрыв от зоны стыковых матчей в РПЛ перед началом тура составлял всего два балла. При этом команда пропустила целых 17 голов. Очень много по меркам низового чемпионата России.

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Преимущество в свежести у туляков перед ЦСКА едва ли будет заметным. 21 октября они провели тяжёлую игру в Кубке России против ивановского «Текстильщика». Получилось пройти в следующую стадию лишь благодаря послематчевой серии пенальти. Главный тренер Сергей Подпалый задействовал немало лидеров, некоторые из них отбегали все 120 минут.



Любопытно также, что на данный момент «Арсенал» хуже всех в Российской Премьер-Лиге играет в гостях. Он совершил четыре выезда, в которых заработал один-единственный балл и пропустил при этом восемь голов. Атака красно-синих с приобретением новичков заиграла новыми красками, забила 12 голов в последних шести турах.



Так что вполне можно подумать над ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.79. Тем более статистика личных встреч на нашей стороне. В четырёх последних играх с «пушкарями» на «ВЭБ Арене» москвичи забили 12 голов.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» Тула 26 октября 2020 года

Московский ЦСКА выглядит интересно в последнее время: яркая атака, более-менее надёжная защита. Победа над «Арсеналом» важна для них и с точки зрения борьбы в турнирной таблице, и с точки зрения психологии. Игра же туляков на выезде оставляет желать лучшего — одно очко в четырёх матчах, восемь пропущенных мячей. Так что ждём как минимум двух голов от «армейцев».



Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча за коэффициент 1.79.