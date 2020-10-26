ЦСКА — «Арсенал»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 12-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Арсенал» Тула.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.06.



«Армейцы» слабо провели матч Лиги Европы с «Вольфсбергом» (1:1) в Австрии в минувший четверг. Вину свалили на заменённого в перерыве Васина, заработавшего пенальти, но недостаточно хорошо сыграла вся команда.



Через три дня на четвёртый (что намного комфортнее, чем через два дня на третий) у ЦСКА встреча с «Арсеналом», который посредственно выглядит в сезоне и подумывает о смене тренера (на Евсеева?), хотя морально клуб к перестановкам на текущий момент, по моим данным, не готов. В последних двух турах Тула набрала четыре очка против «Урала» и «Тамбова», а также пошла дальше в Кубке, обыграв по пенальти «Текстильщик», и обрела спокойствие.



По моим ощущениям, этой осенью ЦСКА сделает ставку на чемпионат, где пока есть шансы всерьёз побороться за золото и Лигу чемпионов, куда в последнее время «армейцы» не попадали. Осечки в Лиге Европы не трагичны, а вот в РПЛ надо обязательно набирать дома три очка против аутсайдера. У красно-синих должен вернуться в строй после ковида Марио Фернандес, восстановились Ахметов и Дзагоев, появились широкие возможности для ротации. Да, по-прежнему много вопросов к центру обороны, где должен был играть новичок Фукс, но он выбыл до зимы. Но хорошая форма ряда футболистов из группы атаки должна компенсировать издержки при игре в обороне. Думаю, хозяева должны уверенно набирать три очка, победив туляков крупнее чем в один мяч», — сказал Симонов.

ЦСКА — «Арсенал». Прогноз: Чалов и Влашич разомнутся перед игрой Лиги Европы с «Динамо» З В последних четырёх домашних играх с «Арсеналом» красно-синие забили 12 голов.