«Шахтёр» — «Интер»: где будет трансляция, прямой эфир, во сколько начало матча 27.10.2020

27 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер». Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 2».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 4.40. Поставить на ничью предлагают за 3.94.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 3.80.