«Шахтёр» — «Интер». Прогноз: провал Зидана поможет Конте в Харькове, украинцев ждёт беда

27 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 4.40. Поставить на ничью предлагают за 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» Донецк — «Интер» 27.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

«Шахтёр» — «Интер» Милан: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Второй тур группового этапа Лиги чемпионов откроется во вторник, 27 октября, сразу восемью встречами. В Харькове в 20:55 мск «Шахтёр» на стадионе «Металлист» начнёт выяснять отношения с «Интером». На трибуны пустят зрителей, что должно придать украинскому клубу дополнительный импульс.



Эта встреча обещает быть одной из самых интересных во всём втором туре. Дело тут в турнирных раскладах. Неделю назад состоялись два неожиданных результата — один из них тянет на сюрприз, а второй на полноценную сенсацию. «Нерадзурри» в родных стенах едва не проиграли «Боруссии М» (2:2).



Смотрелись заметно лучше, создали предостаточно, да только кошмарная реализация и ошибки в обороне привели к потере очков. Больше того — без дубля Ромелу Лукаку всё бы закончилось катастрофой, мощный бельгиец забил спасительный мяч после углового на 90-й минуте.

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А «Шахтёр» хлопнул в Мадриде «Реал» со счётом 3:2. И это действующий чемпион Испании ещё легко отделался. Фаворит вышел без Серхио Рамоса, а пара центральных защитников Милитао-Варан регулярно испарялась с футбольного поля. Одних выходов «1 в 0» у «горняков» было не меньше пяти. Без Тибо Куртуа гости забили бы гораздо больше.



Теперь ситуация в квартете максимально запуталась. Подопечные Зинедина Зидана оказались на дне, но явно будут подниматься. У «Боруссии» М и «Интера» по одному баллу, а «Шахтёр» лидирует. Строго говоря, итальянскому клубу нужно любой ценой побеждать в Харькове, иначе расклады станут угрожающими.



Впереди спаренные матчи с «Реалом», где фаворитом будут явно не миланцы. При потере очков «горняки» получат заметную фору, обойти их будет затруднительно. Так что фактически встреча второго тура становится для подопечных Антонио Конте ключевой. Право на ошибку потратили неделю назад.

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В принципе, они по делу идут фаворитом. «Кроты» по-прежнему имеют заметные кадровые проблемы, в субботу они дома не смогли дожать «Ворсклу» (1:1), хотя действовали в большинстве с 53-й минуты. «Интер» тем временем превзошёл «Дженоа» (2:0), да ещё и Ашраф Хакими вернулся в строй после коронавируса.



На П2 дают не самый внушительный коэффициент 1.86, всё же на своём поле украинский клуб способен упереться. Зато возникает ощущение, что планка тотала завышена. Защита у «нерадзурри» действительно кошмарная, залетает практически всё. Однако теперь им придётся действовать аккуратнее.



Слишком высока цена ошибки. «Шахтёр» показал, что великолепно умеет находить пространство за спинами центральных защитников, если те будут уходить далеко. Потому форсировать события и раскрываться раньше времени слишком опасно. А хозяевам торопиться тем более никуда, сейчас они хозяева положения.

«Леванте» — «Сельта». Прогноз: бездомные «лягушки» и экс-клуб Смолова шокируют букмекеров В семи из восьми предыдущих очных встреч доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 гола».

Мы бы выбирали между ставками «гол в первые 24 минуты — нет» за 2.05 и ИТМ 1 гола «Шахтёра» за 2.08. Варианты посмелее — «обе забьют — нет» за 2.48 или даже П2 всухую за 3.68. Шутки кончились, вторая осечка всерьёз рискует вновь оставить Конте без плей-офф Лиги чемпионов. Если он хочется попадать в топ-2, надо добавлять в обороне.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер» 27 октября 2020 года

Поединок второго тура становится для «Интера» ключевым. Впереди спаренные матчи с обозлённым «Реалом», так что нужно побеждать любой ценой. Иначе шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов станут призрачными. Скорее всего, подопечным Антонио Конте придётся действовать аккуратнее. «Шахтёр» великолепен на пространстве, что доказал в Мадриде. Ждём осторожного дебюта.

Ставка №1: гол в первые 24 минуты — нет за 2.05.

Ставка №2: обе забьют — нет за 2.48.