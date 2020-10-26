Букмекеры не верят в 10-й подряд титул «Ювентуса» в Серии А

25 октября «Ювентус» дома сыграл вничью с «Вероной» – 1:1. Для «старой синьоры» это уже третья потеря очков в пяти турах Серии А. Туринцы имеют серию из девяти подряд титулов чемпиона Италии, но эксперты сомневаются в 10-й победе.
Поставить на итоговую победу Ювентуса в Серии А в сезоне-2020/2021 можно за 2.50. Это примерно 38% вероятности. Пари на 1000 рублей принесёт 2500 рублей при удачном исходе.
Если чемпионат Италии выиграет любая другая команда, зайдёт ставка с коэффициентом 1.53 (62%). В таком случае с 1000 рублей можно получить 1530 рублей.
Главным конкурентом «Ювентуса» букмекеры считают «Интер». Титул черно-синих оценивается коэффициентом 3.20. Ниже оценены шансы «Аталанты» (6.50), «Наполи» (7.00) и «Милана» (8.00).
Напомним, что после пяти туров в Серии А лидирует «Милан». У команды Златана Ибрагимовича 12 очков и игра в запасе. Далее идут «Наполи» (11 баллов), «Интер» (10), «Ювентус» и «Аталанта» (по 9).
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