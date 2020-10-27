«Боруссия М» — «Реал»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов 27.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.92.

«Рамос вернулся. И сделал это триумфально: в субботу забил победный мяч в гостевом «класико» с «Барселоной» (3:1). Победа над главным соперником добавит футболистам уверенности в своих силах и куража, при плотном графике значимость эмоций сложно переоценить.



Кроме того, в общую группу наконец-то вернулся Эден Азар. Вряд ли он с ходу появится в стартовом составе, всё же нехватка практики должна сказаться. А вот выйти на замену и добавить креатива в заключительные 15-20 минут бельгиец точно способен. Ему есть что доказывать.



Кадровые потери имеются с обеих сторон, только резервисты у «Королевского клуба» посильнее. Марко Розе предоставил отдых целому ряду исполнителей основного состава в субботнем матче с «Майнцем» (3:2). Тюрам, Плеа, Хофман и Нойхаус вышли на замену, отбегав по 30-40 минут. И наверняка сохранили свежесть.



Мадридцы в «класико» силы точно не берегли, но отступать им некуда. Вторая осечка на старте группового этапа фактически лишит права на ошибку. Так что ждём от «Реала» концентрации и уверенного футбола. «Боруссия» очень хороша в переходных фазах, поэтому с потерями в центре поля фавориту нужно быть аккуратнее.



Если их количество удастся минимизировать, проблемы вряд ли возникнут. Защита у «жеребят» в нынешнем сезоне заметно просела, пропускают практически в каждом матче. Мы бы выбирали между П2 за 1.92 и ИТБ 2 гола «Реала» за 2.15. Комбинированный вариант — Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.00».