«Боруссия М» — «Реал»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов 27.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Реал».
Ставка: победа «Реала» за 1.92.
«Рамос вернулся. И сделал это триумфально: в субботу забил победный мяч в гостевом «класико» с «Барселоной» (3:1). Победа над главным соперником добавит футболистам уверенности в своих силах и куража, при плотном графике значимость эмоций сложно переоценить.
Кроме того, в общую группу наконец-то вернулся Эден Азар. Вряд ли он с ходу появится в стартовом составе, всё же нехватка практики должна сказаться. А вот выйти на замену и добавить креатива в заключительные 15-20 минут бельгиец точно способен. Ему есть что доказывать.
Кадровые потери имеются с обеих сторон, только резервисты у «Королевского клуба» посильнее. Марко Розе предоставил отдых целому ряду исполнителей основного состава в субботнем матче с «Майнцем» (3:2). Тюрам, Плеа, Хофман и Нойхаус вышли на замену, отбегав по 30-40 минут. И наверняка сохранили свежесть.
Мадридцы в «класико» силы точно не берегли, но отступать им некуда. Вторая осечка на старте группового этапа фактически лишит права на ошибку. Так что ждём от «Реала» концентрации и уверенного футбола. «Боруссия» очень хороша в переходных фазах, поэтому с потерями в центре поля фавориту нужно быть аккуратнее.
Если их количество удастся минимизировать, проблемы вряд ли возникнут. Защита у «жеребят» в нынешнем сезоне заметно просела, пропускают практически в каждом матче. Мы бы выбирали между П2 за 1.92 и ИТБ 2 гола «Реала» за 2.15. Комбинированный вариант — Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.00».
- 27 октября 2020
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:30
-
00:15
- 26 октября 2020
-
21:15
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:13
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:01
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:30