«Боруссия М» — «Реал»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча ЛЧ
27 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Реал Мадрид». В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Боруссии М» оценён букмекерами коэффициентом 4.15. Поставить на ничью предлагают за 4.10.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Реал Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.47.
«Боруссия М» — «Реал». Прогноз: с Месси разобрались, пора ответить на 2:3 от «Шахтёра»
Рамос забил победный гол в «класико», вернулся Азар. Все козыри у мадридцев на руках.
- 27 октября 2020
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:30
-
00:15
- 26 октября 2020
-
21:15
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:13
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:01
-
15:45
Партнерский контент