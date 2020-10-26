«Боруссия М» — «Реал». Прогноз: с Месси разобрались, пора ответить на 2:3 от «Шахтёра»

27 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Реал Мадрид». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Боруссии М» оценён букмекерами коэффициентом 4.15. Поставить на ничью предлагают за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Реал» 27.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Реал Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.47.

«Боруссия М» — «Реал Мадрид»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 октября 2020

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Второй тур группового этапа Лиги чемпионов откроется во вторник, 27 октября, сразу восемью встречами. В Мёнхенгладбахе в 23:00 мск местная «Боруссия» начнёт выяснять отношения с мадридским «Реалом». Первый тур сильно запутал расклады в группе В, так что тут должно быть интересно.



«Жеребятам» откровенно повезло. Они зацепили ничью в Милане (2:2), хотя «Интер» смотрелся гораздо лучше и создал куда больше. Вот только реализация оказалось слабой, а у немецкого клуба залетело практически всё. Больше того — гости даже могли победить, гол Ромелу Лукаку после углового на 90-й минуте спас Антонио Конте.



Похоже, на этом удача заканчивается, поскольку теперь придётся сразиться с мотивированным «Реалом». Действующий чемпион Испании неделю назад в родных стенах проиграл «Шахтёру» (2:3), причём абсолютно по делу. Из-за травмы пришлось обойтись без Серхио Рамоса, ничего хорошего из этого не вышло.

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Пара центральных защитников Варан-Милитао наломала дров, одних выходов «1 в 0» у украинского клуба было пять штук. Тибо Куртуа по возможности выручал, но в трёх случаях оказался бессилен. После перерыва «сливочные» очнулись, отквитали два мяча и даже забили третий. VAR его отменил. Впрочем, по делу.



Теперь расклады изменились. Прежде всего — Рамос вернулся. И сделал это триумфально: в субботу забил победный мяч в гостевом «класико» с «Барселоной» (3:1). Победа над главным соперником добавит футболистам уверенности в своих силах и куража, при плотном графике значимость эмоций сложно переоценить.



Кроме того, в общую группу наконец-то вернулся Эден Азар. Вряд ли он сходу появится в стартовом составе, всё же нехватка практики должна сказаться. А вот выйти на замену и добавить креатива в заключительные 15-20 минут бельгиец точно способен. Ему есть что доказывать.

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Кадровые потери имеются с обеих сторон, только резервисты у «королевского клуба» посильнее. Марко Розе предоставил отдых целому ряду исполнителей основного состава в субботнем матче с «Майнцем» (3:2). Тюрам, Плеа, Хофман и Нойхаус вышли на замену, отбегав по 30-40 минут. И наверняка сохранили свежесть.



Мадридцы в «класико» силы точно не берегли, но отступать им некуда. Вторая осечка на старте группового этапа фактически лишит права на ошибку. Так что ждём от «Реала» концентрации и уверенного футбола. «Боруссия» очень хороша в переходных фазах, поэтому с потерями в центре поля фавориту нужно быть аккуратнее.



Если их число удастся минимизировать, проблемы вряд ли возникнут. Защита у «жеребят» в нынешнем сезоне заметно просела, пропускают практически в каждом матче. Мы бы выбирали между П2 за 1.92 и ИТБ 2 гола «Реала» за 2.15. Комбинированный вариант — Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Реал» 27 октября 2020 года

«Боруссии» откровенно повезло в первом туре, «Интер» играл гораздо лучше, но подвела реализация. Немцы хороши в переходных фазах и умеют наказывать за потери в центре поля, вот только с обороной в нынешнем сезоне у них категорически не ладится. У «Реала» вернулся Рамос, в общей группе появился Азар. Думается, свои два мяча мадридцы найдут. Этого должно хватить для победы.

Ставка: победа «Реала» за 1.92.