«Порту» — «Олимпиакос»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов 27.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Олимпиакос».

Ставка: победа «Олимпиакоса» с форой (+1) за 1.74.

«Недооценивать греков нельзя. В греческой Суперлиге у них тоже всё идёт неплохо. Получилось набрать 10 баллов при 10 забитых и одном пропущенном мяче. Отставание от лидеров 1-2 пункта, но зато есть две игры в запасе. Состав в порядке, игра отлажена, тактическая гибкость присутствует.



Португальцам стоит быть внимательнее в предстоящем поединке. «Олимпиакос» имеет большой опыт, регулярно выступает в еврокубках. К тому же в последнее время он не так уж много пропускает: всего шесть мячей в последних 15 официальных играх.



Понятно, что «Порту» сильнее среднестатистического представителя из Греции, да и играть предстоит на своём поле. Но красно-белые в гостях обыгрывали даже лондонский «Арсенал», причём не так давно. А ведь у португальцев не всё гладко с составом.



К защитнику Ивану Маркано в лазарете присоединился Луис Диас, участие автора гола в ворота «горожан» в предстоящей игре под вопросом. Также, вероятно, не сможет помочь и Отавио, получивший мышечную травму. А при таких раскладах П2 с форой (+1) за коэффициент 1.74 выглядит интересно. Греки непременно окажут сопротивление».