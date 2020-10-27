«Шахтёр» — «Интер»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 2-го тура Лиги чемпионов 27 октября

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер».
Ставка: обе забьют и минимум 4 мяча в матче за 2.60.
«Шахтёр» против «Интера». Нас ждёт интереснейшее противостояние. Учитывая ту сенсацию, которую сотворил «Шахтёр», в гостях переиграв «Реал», я здесь вижу верх и вариант «обе забьют». В этом природа обеих команд.
И «Интер», и «Шахтёр» — команды атакующие. В принципе, в атаку они сыграли в недавнем матче Лиги Европы, правда, получалось только у одной команды. «Интер» переиграл «Шахтёр» 5:0 в поздней стадии Лиги Европы. Нужно реваншироваться, а это дополнительный импульс для «Шахтёра», который наверняка верит в свои силы. Есть отсутствующие у обеих команд из-за коронавируса и травм. Но какого-то кадрового превосходства здесь я не вижу.
Потери понесли обе команды. Природа команд в том, чтобы атаковать. «Интеру» деваться некуда, он вничью сыграл в домашнем матче с «Боруссией», теперь нужно идти вперёд в гостях. «Шахтёр» играет дома. Лидеры атаки на месте.
Эти команды, как мне кажется, просто обречены на то, чтобы сыграть верховой матч. Обе забьют и тотал больше 3.5 — вот такая у меня рискованная ставка с коэффициентом 2.60. Если хотите поаккуратней, то поставьте просто на обе забьют», — сказал Шнякин.
- 27 октября 2020
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:13
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30