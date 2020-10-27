«Шахтёр» — «Интер»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 2-го тура Лиги чемпионов 27 октября

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер».



Ставка: обе забьют и минимум 4 мяча в матче за 2.60.



«Шахтёр» против «Интера». Нас ждёт интереснейшее противостояние. Учитывая ту сенсацию, которую сотворил «Шахтёр», в гостях переиграв «Реал», я здесь вижу верх и вариант «обе забьют». В этом природа обеих команд.



И «Интер», и «Шахтёр» — команды атакующие. В принципе, в атаку они сыграли в недавнем матче Лиги Европы, правда, получалось только у одной команды. «Интер» переиграл «Шахтёр» 5:0 в поздней стадии Лиги Европы. Нужно реваншироваться, а это дополнительный импульс для «Шахтёра», который наверняка верит в свои силы. Есть отсутствующие у обеих команд из-за коронавируса и травм. Но какого-то кадрового превосходства здесь я не вижу.



Потери понесли обе команды. Природа команд в том, чтобы атаковать. «Интеру» деваться некуда, он вничью сыграл в домашнем матче с «Боруссией», теперь нужно идти вперёд в гостях. «Шахтёр» играет дома. Лидеры атаки на месте.



Эти команды, как мне кажется, просто обречены на то, чтобы сыграть верховой матч. Обе забьют и тотал больше 3.5 — вот такая у меня рискованная ставка с коэффициентом 2.60. Если хотите поаккуратней, то поставьте просто на обе забьют», — сказал Шнякин.

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