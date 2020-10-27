«Шахтёр» — «Интер»: ставка Александра Неценко на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Шахтёр» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» и минимум 2 мяча в матче за 2.05.



«Давайте с вами поговорим о предстоящем матче Лиги чемпионов, в котором «Шахтёр» встретится с «Интером». Итальянцы в последнем туре обыграли «Дженоа» со счётом 2:0, забил Ромелу Лукаку. Потихонечку набирает форму Наингголан, но в предстоящем матче не будет нескольких футболистов, хотя не кажется, что эти потери могут стать ключевыми. Вне заявки Шкриньяр, не будет Весино, но в любом случае у Антонио Конте есть все ресурсы для того, чтобы одержать победу. Тем более что «Интер» едва не потерпел поражение в 1-м туре от гладбахской «Боруссии» — там команду выручил Ромелу Лукаку своими снайперскими качествами, который забивал в 4 из 5 матчах Серии А.



«Шахтёр» воспользовался недооценкой мадридского «Реала» и сумел одержать сенсационную победу, забив три мяча за тайм в невероятно усечённом составе. Надеяться, что команда Луиша Каштру поставит подвиги на поток, как мне кажется, несколько наивно, тем более что в своём национальном чемпионате «Шахтёр» сыграл вничью матчей больше, чем выиграл. В последнем туре тоже была ничья 1:1 с полтавской «Ворсклой». По-прежнему достаточно большой список игроков, которые не смогут помочь «Шахтёру» в предстоящей встрече. Во-первых, это защитники Исмаили и Кривцов, не будет Коноплянки, Коваленко и нападающего Мараеса.



Я думаю, что «Интер» точно не позволит себе недооценку соперника и вряд ли наступит на те же грабли, на которые наступил мадридский «Реал». Я бы поставил на сумму двух условий – победа «Интера» и тотал больше 1.5. Также я бы поставил на гол Ромелу Лукаку. Он в потрясающей форме, он лидер атаки, он невероятно продуктивен – он забивает в последних девяти матчах турниров УЕФА. Коэффициент на гол Лукаку – 2.00. Мне кажется, что надо этим воспользоваться», — сказал Неценко.

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