«Локомотив» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов 27 октября

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария».
Ставка: меньше 4 мячей за 2.20.
«В последнем туре чемпионата России «Локо» дома проиграл главному аутсайдеру лиги «Ротору». Это первая победа для команды из Волгограда. Можно сказать, что «железнодорожники» всеми мыслями были в предстоящей игре с «Баварией» и поэтому сыграли так бездарно, но с другой стороны, если бы «Локо» разгромил «Ротор» или проиграл крупнее, то это вообще бы ничего не изменило в отношении прогноза на матч с «Баварией».
Как команды сыграли в первом туре: «Локо» сыграл вничью с «Зальцбургом» 2:2, мы похвалили команду за этот матч. «Бавария» же уничтожила «Атлетико» 4:0, а в чемпионате в выходные с тремя голами Левандовского разгромил «Айнтрахт» 5:0.
Можно вспомнить, как «Локо» играл в Лиге чемпионов с другими немецкими командами — дома было поражение от «Байера» 0:2 и 0:1 от «Шальке».
У «Баварии» победная серия в Лиге чемпионов достигает 12 матчей. Сможет ли остановить «Локо» эту машину? Какая тактика может быть у хозяев? Встать сзади. В последнее время соперники «Баварии» достигали успеха в очной встрече при помощи длинных передач, преодолевая высокий прессинг, а там ослабленная оборона.
Мне кажется, что града голов мы не увидим. Посмотрим, как «Бавария» играет на выезде в Лиге чемпионов — чаще всего она забивает меньше четырёх мячей. Суперразгромы она устраивает у себя дома.
Ну и вспомню 2016 год, когда «Бавария» в матче Лиги чемпионов проиграла в гостях нашему «Ростову» — 2:3. Сказки случаются. Мой прогноз — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.97», — сказал Гусев.
- 27 октября 2020
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