«Локомотив» — «Бавария»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» и 2-4 мяча в матче за 1.87.
«Если проигрываешь дома «Ротору», то едва ли обыграешь «Баварию». У «Локомотива» крайне мало шансов против лучшей команды Европы. Не зря «Локомотив» оценивается в букмекерской линии очень низко. Даже коэффициенты на победу «Баварии» с форами слишком низки. И на голы «Баварии» в обоих таймах тоже слишком низкие коэффициенты. В такой ситуации мне приглянулась ставка на то, что «Бавария» победит при общем количестве голов от двух до четырёх за коэффициент 1.87.
На выезде едва ли «Бавария» будет стремиться к голевым рекордам в стиле «Аякса» в последнем туре чемпионата Нидерландов. Собственно, это подтвердил и форвард «Баварии» Томас Мюллер, сказавший следующее: «Мы не думаем о том, чтобы устанавливать рекорды. Мы стремимся просто победить, и неважно, сколько забьём».
Пусть «Бавария» и разгромила «Атлетико» в 1-м туре 4:0, но на таком далеком выезде, как в Москве, едва ли мюнхенцы выиграют ещё крупнее. 3:1 или 3:0 им будет достаточно», — сказал Вишневский.
- 27 октября 2020
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