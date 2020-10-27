«Марсель» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Марсель» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют за 1.79.



«Да, игра во Франции, но при этом «Марсель» все свои последние матчи в Лиге чемпионов проиграл. Эта серия длится уже несколько сезонов. «Манчестер Сити», напротив, практически не проигрывает в этом турнире, за исключением одного матча в прошлом сезоне, который не позволил «горожанам» попробовать добраться до финала.



Коэффициенты на победу «Марселя» какие-то запредельные. Это говорит о том, что никто в победу французов не верит, хотя, в принципе, в последнее время они играют с переменным успехом. Была серия из нескольких ничьих. Затем победа над «Бордо», которое находится не в лучшей форме. После случилось поражение в стартовом матче в Лиге чемпионов в Греции. Оно удивило многих. Затем уже случилась натужная победа над «Лорьяном» в Лиге 1.



«Манчестер Сити» в последнее время играет неровно, действует пока ниже ожиданий. Однако в Лиге чемпионов команда Пепа Гвардиола показывает футбол совершенно другого качества. Я жду, что обе команды забьют. Это реальная ставка. «Марсель» забивает практически всегда, пусть и немного. «Манчестер Сити» отличается почти в каждой встрече. Его игра без голов – исключением. Также мне кажется, что игра будет верховой».

«Марсель» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола убьёт мечты Виллаш-Боаша о плей-офф ЛЧ В строй вернулся Кевин Де Брёйне, французам не позавидуешь.