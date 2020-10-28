«Ференцварош» — «Динамо» Киев: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» Киев.

Ставка: «Динамо» Киев не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79.

«Киевское «Динамо» в первом туре понравилось больше, хотя оно и играло в родных стенах. Первый тайм против «Ювентуса» вообще получился на загляденье. А вот сразу после перерыва получили гол (соперник творил в штрафной площади что хотел) и спастись уже не смогли. В атаке ничего толком не создали, а в концовке Мората оформил дубль.



В национальных первенствах клубы сыграли почти синхронно. В субботу они одержали сухие победы на своём поле, получив по одной красной карточке. «Ференцварош» разобрался с «Уйпештом» (2:0), а бело-синие обыграли «Александрию» (1:0). Разумеется, всё это на фоне ротации.



Линия букмекеров выглядит логичной. Состав у киевлян поинтереснее, а главное — Мирча Луческу гораздо опытнее Сергея Реброва. Румынский тренер быстро преобразил «Динамо»: молодёжь хорошая, «скамейка» глубокая, пространства для манёвра достаточно. Для набора очков этого должно хватить.



Высокой результативности не ждём. Логика простая: цена ошибки слишком высока, поражение существенно уменьшит шансы на евровесну. Потому поначалу мяч наверняка будет часто гостить в центре поля. От этого и оттолкнёмся. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79 и тоталом меньше 1 гола в первом тайме за 1.85».