«Краснодар» — «Челси»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура в группе E Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» за 1.45.



«Краснодару» в принципе было сложно на что-то рассчитывать в группе с «Севильей» и «Челси», кроме как на попытку навязать «Ренну» конкуренцию в борьбе за третье место. А огромные потери в составе, заставшие краснодарцев именно в тот момент, когда приходится играть три матча Лиги чемпионов в течение трёх недель, делают шансы «быков» зацепиться за очки против грандов совсем минимальными. Думаю, что «Челси» победит в Краснодаре уверенно, просто на классе. Ставка на чистую победу синих с коэффициентом 1.45 выглядит хорошим дополнением к экспрессу или вариантом аккуратной ставки.



А для ставки с действительно высоким коэффициентом я бы выбрал выигрыш английского клуба с разницей в два гола. Думаю, 0:2 и 1:3 – самые вероятные исходы матча. Две подряд нулевые ничьи «Челси» не должны смущать – это были игры против соперников намного более высокого класса, чем «Краснодар», а в предшествующих матчах «Челси» демонстрировал яркую игру в атаке и высочайшую результативность – 6:0 против «Барнсли» в Кубке, 4:0 против «Кристал Пэлас», 3:3 против «Саутгемптона» и «Вест Бромвича».



Наконец, в качестве более усреднённой взвешенной ставки (чтобы не с таким низким коэффициентом, как на чистую победу, и не с таким риском, как на победу с разницей в чёткое количество голов) можно взять выигрыш «Челси» при общем количестве голов от двух до четырёх. Эта ставка с коэффициентом 2.08 позволяет зацепить и наиболее вероятные счета 0:2 и 1:3 и заодно 1:2, 0:3 и 0:4», — сказал Вишневский.

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