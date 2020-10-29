ЦСКА — «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги Европы в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА — «Динамо» Загреб.

Ставка: гол ЦСКА во втором тайме за 1.72.

«У подопечных Виктора Гончаренко порядок. Удачно вернулся после карантина Марио Фернандес, скорее всего, к игре с загребцами он снова будет готов. Появление Алана Дзагоева в старте тоже пошло команде на пользу, добавилось конкретики в атаках, улучшилось движение мяча. Словом, состав набирается боевой.



Отдельно отметим, что этот соперник необычайно принципиален для Николы Влашича. Хорват — воспитанник «Хайдука», там он начинал профессиональную карьеру. А для клуба из Сплита загребское «Динамо» — исторический оппонент, «вечное дерби» насчитывает больше 200 матчей.



«Динамо» Загреб после домашней нулевой ничьей с «Фейеноордом» в первом туре Лиги Европы тоже играло во внутреннем первенстве. Здесь у синих никаких проблем нет. Они гостили у новичка чемпионата Хорватии «Шибеника» и одержали уверенную победу (2:0).



Она стала седьмой для загребцев в восьми турах. Сейчас они привычно возглавляют турнирную таблицу, набрав 22 очка. Недооценивать хорватов нельзя, с результативностью у них порядок: 23 забитых мяча за эти восемь поединков. То есть почти три штуки за 90 минут -, сумасшедшие цифры!



Однако атака ЦСКА тоже не сидит на голодном пайке. За восемь последних игр клуб записал на свой счёт 18 голов, что в среднем за игру составляет более двух штук. Но любопытно здесь то, что 13 из этих 18 мячей москвичи забили после перерыва.



При таких раскладах вполне можно проверить гол ЦСКА во втором тайме за коэффициент 1.72. «Армейцы» действительно заметно поправили свою игру во вторых таймах, появилась стабильность, которой так не хватало в прошлом сезоне. Ждём продолжения уверенной серии команды».