ЦСКА — «Динамо» З. Прогноз: для Влашича этот матч — дело чести, Акинфеев и Чалов помогут

29 октября ЦСКА сыграет с «Динамо» из Загреба в матче 2-го тура группы K Лиги Европы. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех хорватов оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы ЦСКА — «Динамо» З 29 октября 2020

Букмекеры считают, что матч группы K ЦСКА — «Динамо» Загреб не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Динамо» Загреб (29.10.2020)

Групповой этап Лиги чемпионов в самом разгаре, скоро стартует второй тур и в Лиге Европы. Естественно, всё внимание приковано к единственному представителю из России. 29 октября, а именно в четверг, в группе K московский ЦСКА примет загребское «Динамо», начало – в 20:55 мск.

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В прошедший понедельник «армейцы» играли дома с тульским «Арсеналом» и одержали крупную победу (5:1). Одним из ключевых моментов стал неоднозначный пенальти, который арбитр встречи назначил в ворота гостей перед самым перерывом (скорее по делу, чем нет). Впрочем, не лишним будет сказать, что хозяева доминировали и искать проблемы в одном судействе тулякам определённо не стоит.



Красно-синие вовсе могли отыграть на ноль. Моментов во втором тайме у туляков практически не было, игра проходила по большей части на их половине поля. Гол сам себе привёз Игорь Акинфеев, который, похоже, просто заскучал в воротах.



Эта победа стала для ЦСКА шестой в семи предыдущих турах Российской Премьер-Лиге и позволила выйти на второе место в турнирной таблице. Единственная осечка на отрезке случилась в домашнем матче с «Локомотивом» (0:1). Но сейчас от «железнодорожников» не стоит ждать стабильности: они то проигрывают последней команде РПЛ, то через несколько дней чуть не отбирают очки у лучшего клуа Европы.

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В остальном у подопечных Виктора Гончаренко порядок. Удачно вернулся после карантина Марио Фернандес, скорее всего, к игре с загребцами он снова будет готов. Появление Алана Дзагоева в старте тоже пошло команде на пользу, добавилось конкретики в атаках, улучшилось движение мяча. Словом, состав набирается боевой.



Отдельно отметим, что этот соперник необычайно принципиален для Николы Влашича. Хорват — воспитанник «Хайдука», там он начинал профессиональную карьеру. А для клуба из Сплита загребское «Динамо» — исторический оппонент, «вечное дерби» насчитывает больше 200 матчей.



«Динамо» Загреб после домашней нулевой ничьей с «Фейеноордом» в первом туре Лиги Европы тоже играло во внутреннем первенстве. Здесь у синих никаких проблем нет. Они гостили у новичка чемпионата Хорватии «Шибеника» и одержали уверенную победу (2:0).

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Она стала седьмой для загребцев в восьми турах. Сейчас они привычно возглавляют турнирную таблицу, набрав 22 очка. Недооценивать хорватов нельзя, с результативностью у них порядок: 23 забитых мяча за эти восемь поединков. То есть почти три штуки за 90 минут -, сумасшедшие цифры!



Однако атака ЦСКА тоже не сидит на голодном пайке. За восемь последних игр клуб записал на свой счёт 18 голов, что в среднем за игру составляет более двух штук. Но любопытно здесь то, что 13 из этих 18 мячей москвичи забили после перерыва.



При таких раскладах вполне можно проверить гол ЦСКА во втором тайме за коэффициент 1.72. «Армейцы» действительно заметно поправили свою игру во вторых таймах, появилась стабильность, которой так не хватало в прошлом сезоне. Ждём продолжения уверенной серии команды.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ЦСКА — «Динамо» Загреб 29 октября 2020 года

Московский ЦСКА набрал приличный ход. Восемь игр, шесть побед, лишь одно поражение и 18 забитых мячей. Любопытно, что 13 из них «армейцы» оформляли во вторых таймах. Загребское «Динамо» – серьёзный соперник, но шансы набрать очки у российского клуба отличные. Родные трибуны помогут.



Ставка: гол ЦСКА во втором тайме за 1.72.