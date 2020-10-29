«Заря» — «Брага»: прогноз Сергея Кривохарченко на встречу Лиги Европы

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Заря» — «Брага».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.81.



«Мне кажется, многие матчи Лиги Европы даже более труднопредсказуемы, чем матчи Лиги чемпионов, потому что часто встречаются не очень знакомые нам команды из не самых популярных чемпионатов. Как можно сравнить, например, 7-ю на данный момент команду чемпионата Украины и 4-ю из чемпионата Португалии? Но попробуем.



Теоретически, кажется, что «Брага» сильнее. И успешного еврокубкового опыта у команды больше, и состав посильнее — много перспективной молодёжи, которая рвётся проявить себя и уехать в более богатые клубы. В «Заре» такие игроки, конечно, тоже есть, но кажется, что их меньше.



«Заря» на старте сезона проиграла в чемпионате 2 матча, зато сумела дома отобрать очки у «Шахтёра» — 2:2 и даже в гостях у киевского «Динамо» — 1:1. Но в Лиге Европы стартовала с разгромного поражения от «Лестера» — 0:3. «Брага», кстати, тоже дважды проиграла в чемпионате на старте, но выездное поражение от «Порту» — 1:3 — это не трагедия. Зато затем «Брага» одержала 4 победы подряд, в том числе над АЕКом — 3:0.



С точки зрения букмекеров «Брага» — фаворит. Но «Заря» дома может преподнести сюрприз. Обе команды часто играют достаточно результативно (или забивая, или пропуская много), поэтому я бы рискнул поставить на ТБ 2.5 с неплохим коэффициентом», — сказал Кривохарченко.