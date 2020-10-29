«Антверпен» – «Тоттенхэм»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги Европы

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Антверпен» – «Тоттенхэм» в рамках 2-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.87.



«Тоттенхэм» наверняка прибережёт лидеров, так как групповой турнир Лиги Европы – не приоритет для Моуринью. Плюс это возможность проявить себя для Деле Алли, Бергвайна и других игроков, не попадающих в стартовый состав. Наконец, есть фактор Гарета Бэйла. Валлийцу тоже пора выходить на первый план. Честно, пока непонятно, как Жозе собирается его интегрировать.



Полагаю, что с учётом характера соперника игра будет развесёлая. Всё-таки это бельгийский клуб, да и вряд ли у себя дома он будет закрываться. Я бы не мудрил и взял тотал больше 2,5 + обе забьют», — сказал Дементьев.

«Антверпен» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью, Бэйл и Сон дадут ещё один мастер-класс в ЛЕ За 11 матчей во всех турнирах «шпоры» забили 33 мяча.