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«Антверпен» – «Тоттенхэм»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги Европы

«Антверпен» – «Тоттенхэм»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Антверпен» – «Тоттенхэм» в рамках 2-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.87.

«Тоттенхэм» наверняка прибережёт лидеров, так как групповой турнир Лиги Европы – не приоритет для Моуринью. Плюс это возможность проявить себя для Деле Алли, Бергвайна и других игроков, не попадающих в стартовый состав. Наконец, есть фактор Гарета Бэйла. Валлийцу тоже пора выходить на первый план. Честно, пока непонятно, как Жозе собирается его интегрировать.

Полагаю, что с учётом характера соперника игра будет развесёлая. Всё-таки это бельгийский клуб, да и вряд ли у себя дома он будет закрываться. Я бы не мудрил и взял тотал больше 2,5 + обе забьют», — сказал Дементьев.

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За 11 матчей во всех турнирах «шпоры» забили 33 мяча.
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