«Нефтехимик» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнекамске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Амур».



Ставка: ничья за 4.20.



«Проблемы индейцев шерифа не интересуют», — висело такое объявление в одном из западных вестернов, рассказывающих о временах покорения Дикого Запада. Похоже, «Нефтехимик» оказался именно в таком положении, потому что так и не смог переиграть «Ак Барс» ни в основное, ни в дополнительное время, и в Казани за это никого не наказали. То есть в республике не верят в «Нефтехимик» и считают ненужным лидеру Восточной конференции разбрасываться очками для спасения «младшего брата». Ну, как вариант можно считать, что казанцы в этом сезоне уже задрались спасать нижнекамцев и сказали: «Имейте совесть!»



И вот к такому брошенному всеми «Нефтехимику» с четырьмя поражения подряд приезжает «Амур», у которого таких поражений «всего» три. «Амур», в отличие от «Нефтехимика», даже заглянул в плей-офф и два тура посидел в прихожей на приставном стульчике. Но потом туда пришли злые сибирские дяди и выгнали дальневосточников взашей. И покатился «Амур» по наклонной и докатился до Нижнекамска. Тут он, конечно, может попытаться встать… Нет, «Амур» точно попытается встать и вновь шагнуть к сияющим вершинам, а от хозяев будет зависеть, смогут ли они это сделать или покатятся дальше, в Нижний Новгород.



Итак, мы имеем две команды на спаде. Обе хотят в зону плей-офф (а кто не хочет?), но обе в глубине души понимают, что плей-офф в этом сезоне им, скорее всего, облизнётся. У обеих недостатков больше, чем достоинств. У обеих куда ни кинь – везде клин. То есть речь идёт не о том, кто лучше сыграет, а о том, кто меньше налажает.



А что получается, если всё это суммировать? Правильно, ничейный матч. А уже потом, после окончания основного времени, второе очко возьмёт… ну, пусть «Амур». Потому что оно ему нужнее. А «Нефтехимик» в этом сезоне уже ничто и никто не спасёт», — полагает Лебедев.