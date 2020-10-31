Александр Усик — Дерек Чисора: прогноз Николая Валуева на бой 31 октября в Лондоне

Известный в прошлом боксер Николай Валуев дал прогноз на бой Александр Усик — Дерек Чисора в супертяжелом весе.



Ставка: победа Усика нокаутом или техническим нокаутом за 1.90.



«31 октября Александр Усик встретится с Дереком Чисорой. Супертяжелая весовая категория. Драться будут в Лондоне без зрителей. Вы прекрасно понимаете, что пандемия диктует свои условия, тем не менее очень интересный бой.



Это будет уже второй бой Усика после его перехода в супертяжелую весовую категорию. Дерек Чисора там уже давно прописался. Он является натуральным тяжеловесом. Разница у боксеров огромная в плане опыта. Я думаю, что именно этот опыт, длина рук сослужат Александр Усику хорошую службу.



Тем не менее «рубака парень» Дерек Чисора не теряет надежды победить украинского боксера, готовится идти в размен, что ему Усик не позволит сделать. Безусловно, это интересный поединок. Как он закончится, очень тяжело предположить. Может быть, техническим нокаутом. Все-таки у Чисоры не железная челюсть, а арсенал Усика и его многогранность позволят раскрыть не очень сильную защиту Чисоры.



Посмотрим. Будет очень интересный поединок. Смотрите бокс, любите бокс».