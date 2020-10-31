Александр Усик — Дерек Чисора: прогноз Николая Валуева на бой 31 октября в Лондоне

Известный в прошлом боксер Николай Валуев дал прогноз на бой Александр Усик — Дерек Чисора в супертяжелом весе.
Ставка: победа Усика нокаутом или техническим нокаутом за 1.90.
«31 октября Александр Усик встретится с Дереком Чисорой. Супертяжелая весовая категория. Драться будут в Лондоне без зрителей. Вы прекрасно понимаете, что пандемия диктует свои условия, тем не менее очень интересный бой.
Это будет уже второй бой Усика после его перехода в супертяжелую весовую категорию. Дерек Чисора там уже давно прописался. Он является натуральным тяжеловесом. Разница у боксеров огромная в плане опыта. Я думаю, что именно этот опыт, длина рук сослужат Александр Усику хорошую службу.
Тем не менее «рубака парень» Дерек Чисора не теряет надежды победить украинского боксера, готовится идти в размен, что ему Усик не позволит сделать. Безусловно, это интересный поединок. Как он закончится, очень тяжело предположить. Может быть, техническим нокаутом. Все-таки у Чисоры не железная челюсть, а арсенал Усика и его многогранность позволят раскрыть не очень сильную защиту Чисоры.
Посмотрим. Будет очень интересный поединок. Смотрите бокс, любите бокс».
- 31 октября 2020
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
06:30
- 30 октября 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00