«Спартак» — «Ростов»: видеотрансляция матча, когда начало, прогнозы и ставки
31 октября «Спартак» принимает «Ростов» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех дончан оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.
Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.07, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
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