«Атлетик» Бильбао — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч 8-го тура Примеры
Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 8-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» Бильбао – «Севилья».
Ставка: ничья за 2.93.
«В четырех последних матчах «Севильи» было забито в сумме лишь три гола. А у «Атлетика» в четырех последних играх было только пять голов. Голевых феерий тут ждать не приходится – оборона у обеих команд поставлена куда лучше атаки. А где мало голов, там и повышенная вероятность ничьей.
На этот исход я и рискну поставить, коэффициент почти тройка. Силы соперников выглядят практически равными. То есть, в принципе, «Севилья», конечно, мощнее, но с учетом проведения матча в Бильбао и усталости «Севильи» после игры с «Ренном» силы равны. Думаю, будет 1:1 или 0:0».
- 31 октября 2020
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