«Ротор» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на матч 13-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ротор» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА + обе забьют за 3.58.

«Армейцы теряют очки в Лиге Европы, но побеждают в РПЛ. Российская арена для красно-синих сейчас на первом месте — есть шанс вернуться в зону Лиги чемпионов по итогам сезона и даже, может быть, выиграть золото. Тогда как в Лиге Европы — ни денег, ни славы.

Отмечу, что ЦСКА находится в хорошей форме, поймал свою игру и действует в яркой атакующей манере. По воротам Загреба в четверг нанесли 25 ударов — должны были забивать.



Что смущает — армейцы играют с «Ротором» в воскресенье в 16:30. То есть с момента предыдущей встречи пройдет меньше 3 полных дней. Поэтому армейцам будет непросто удержать предельную концентрацию все 90 минут, притом что их оборона и так не отличается непробиваемостью. Полагаю, впервые победившие в прошлом туре хозяева этим воспользуются и забьют, что они сумели сделать неделю назад против «Локомотива». Но качество игры гостей позволяет рассчитывать на победу даже после пропущенного мяча".