«Ахмат» — «Краснодар»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале
31 октября «Ахмат» принимает «Краснодар» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры не могут выделить фаворита. Поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 2.60.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.
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На следующей неделе играть с «Севильей» в Испании, а у «быков» новые потери.
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