«Бёрнли» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» – «Челси».
Ставка: победа «Челси» + тотал больше 2.5 мяча за 2.10.
«Челси» играл в середине недели, причем с очень далеким выездом. Из Англии в «Краснодар» – очень дальний перелет. Но я думаю, что команде это не помешает восстановиться и подготовиться к встрече с «Бернли».
Тем более, как показалось, «Челси» сыграл не очень энергозатратно в Краснодаре. Мне кажется, это была иллюзия равной игры до концовки матча, когда «Челси» включил чуть более повышенную передачу, чуть более высокие скорости и забил несколько мячей в концовке.
Разница в классе с «Бернли» очевидна. «Бернли» не только не набирает очки, но еще и не забивает совершенно. Поэтому велика вероятность победы гостей всухую.
Возьму не просто П2, но П2 и ТБ (2.5). Мне кажется, атака «Челси» хорошо проявила себя в Краснодаре и сохранит настрой на ближайшие дни".
- 31 октября 2020
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