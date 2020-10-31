«Бёрнли» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» – «Челси».

Ставка: победа «Челси» + тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

«Челси» играл в середине недели, причем с очень далеким выездом. Из Англии в «Краснодар» – очень дальний перелет. Но я думаю, что команде это не помешает восстановиться и подготовиться к встрече с «Бернли».



Тем более, как показалось, «Челси» сыграл не очень энергозатратно в Краснодаре. Мне кажется, это была иллюзия равной игры до концовки матча, когда «Челси» включил чуть более повышенную передачу, чуть более высокие скорости и забил несколько мячей в концовке.



Разница в классе с «Бернли» очевидна. «Бернли» не только не набирает очки, но еще и не забивает совершенно. Поэтому велика вероятность победы гостей всухую.



Возьму не просто П2, но П2 и ТБ (2.5). Мне кажется, атака «Челси» хорошо проявила себя в Краснодаре и сохранит настрой на ближайшие дни".