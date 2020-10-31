«Спартак» — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на матч 13-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Ростов».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.60.
«После 12 туров первенства Российской Премьер-Лиги «Спартак» возглавляет турнирную таблицу. В активе красно-белых восемь побед и три мировые, которые принесли 27 очков и лидирующую позицию. Отрыв от второго ЦСКА составляет уже два балла.
«Ростов» имеет в активе шесть викторий и два матча команда завершила миром. Такой результат принес желто-синим 20 очков и шестое место в таблице, на расстоянии семи баллов от сегодняшнего противника. Качество игры в обороне у противников примерно равное, при этом результативность атаки у московского клуба выше – 22 забитых мяча, из которых по шесть у Ларссона и Понсе.
Сегодня у гостей не смогут выйти на поле Ерёменко и Норманн. В составе «народной команды» потери более серьезные. Мы не увидим Маслова, который на дисквалификации, у Селихова коронавирус. Пока не смог поправиться Соболев. Под большим вопросом выход на поле Глушенкова, Ташаева и Урунова.
Ранее была информация о переносе игры в Ростов-на-Дону, но уже стало известно, что матч пройдет в Москве, в присутствии двух тысяч болельщиков. Я считаю, что хозяева фавориты. У столичного клуба мощный состав, который не выступает в еврокубках и сможет отдать все силы РПЛ. Ожидаю успех фаворита, на что и сделаю ставку.
Моя ставка – победа «Спартака» с форой (-1) за 2.60».
- 31 октября 2020
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