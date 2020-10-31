«Алавес» — «Барселона»: прогноз рэпера Сявы на матч испанской Примеры

Рэпер Сява дал прогноз на матч Примеры «Алавес» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.40.
«На матче очередного тура испанской Примеры можно прилично заработать. Встречаются «Барселона» и «Алавес».
Неделю назад команда Кумана проиграла дома «Реалу». Всю злость и ненависть каталонцы согнали на «Ювентусе» в Турине, который забивал голы только с нарушением правил (2:0).
Каталонцы с приходом Кумана заиграли более дисциплинированно в обороне, что не может не радовать болельщиков сине-гранатовых. Месси, конечно, пока только с пенальти забивает, но в предстоящем матче он вполне может поправить свою статистику.
Про «Алавес» особо сказать нечего. У этих парней игра идёт под настроение. То они загрузят «Вальядолид» в гостях (2:0), то сольют дома «Эльче» (0:2). Да и забивает это команда в текущем сезоне крайне мало. Судя по всему, с креативом в атаке у этих парней полный бардак. Жду уверенную победу каталонцев».
- 31 октября 2020
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