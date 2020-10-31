«Кротоне» — «Аталанта»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 6-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Кротоне» — «Аталанта».
Ставка: победа «Кротоне» с форой (+1) за 2.18.
«Удивительно, но великолепная «Аталанта» дважды проиграла в чемпионате Италии. И если поражение от «Наполи» никак нельзя отнести к неожиданным — всё-таки неаполитанцы сейчас наравне с «Миланом» показывают самый содержательный футбол, — то домашняя неудача с «Сампдорией» — это действительно сюрприз. В чем же причина этих неудач?
Первое, на что обращаешь внимание, — подопечные Гасперини в этих играх забили всего один гол. Мы привыкли, что футболисты из Бергамо достаточно пропускают, но всегда способны перекрыть это за счет эффективности в атаке. Пока в Серии А этого нет. Правда, «Аталанта» весьма результативно играет в Лиге чемпионов, а значит, проблемы не столь глобальны. Возможно, сказывается напряженный график — из-за особенностей нынешнего сезона у участников еврокубков практически нет времени на отдых. А Гомес и компания — это не тот коллектив, который за счёт длины скамейки с лёгкостью будет преодолевать подобные трудности.
В общем, считаю, что при такой нагрузке «Аталанта» продолжить играть нестабильно, и даже «Кротоне» — а это ближайший соперник сине-черных — будет иметь определённые шансы на успех. Плюс, мы наверняка увидим определённую ротацию от Гасперини, а это тоже аргумент в пользу новичка Серии А.
Таким образом, мой прогноз на матч «Кротоне» — «Аталанта» — победа «Кротоне» с форой (+1)».
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