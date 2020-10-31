«Спартак» — «Ростов»: прогноз Павла Городницкого на матч 13-го тура РПЛ 31.10.2020

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Ростов».



Ставка: обе забьют за 1.94.



«Сначала я хотел взять простую ставочку — победу мощного и доминирующего «Спартака» над сырым и нестабильным «Ростовом». Но что-то меня отпугнуло: интуиция мне подсказывает, что «Спартаку» в этой игре будет не так просто.



Поэтому давайте изучим тоталы, тем более что там богатая статистика. Во-первых, в трёх последних очных матчах «Спартака» и «Ростова» пробивался «тотал больше 2.5» и работала ставка «обе забьют». Во-вторых, у «Спартака» мегасерия – 14 матчей в РПЛ «Спартак» забивает. В-третьих, смотрим статистику домашних матчей «Спартака» — в 6 последних матчах у «Спартака» 5 игр, когда он забивал больше одного гола.



А что же «Ростов»? У «Ростова» тоже всё нормально – 4 игры подряд в гостях он забивал. Но есть и решающий для меня фактор: для Карпина матч со «Спартаком» очень принципиален. Обязательно нужно забивать и побороться за победу. Плюс амнистировали Романа Еременко, так что и он постарается отомстить «Спартаку». Моя ставка — обе забьют, коэффициент прекраснейший».