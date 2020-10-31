«Алавес» — «Барселона»: прогноз Никиты Ковальчука на матч 8-го тура чемпионата Испании

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч «Алавес» — «Барселона».



Ставка: «Барселона» забьёт в первом тайме за 1.53, победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 мяча за 2.06.



«Барселона», которая выиграла две встречи в Лиге чемпионов, которая теперь не принадлежит Бартамеу и полностью подчинена Месси, должна возвращать долги после неудачных матчей в чемпионате Испании. 6 очков в Лиге чемпионов и победа над «Ювентусом» позволяют немножечко сконцентрироваться на испанском чемпионате. В данном случае «Алавес» — удобный соперник, чтобы показать всю свою мощь.



При этом «Барселона» будет использовать ротацию. Видим растущую роль Педри и Де Йонга, видим, как играются с попыткой вернуть Гризманна в лоно какого-то футбола, в попытку все-таки заиграть Дембеле. Думаю, будет легкая ротация, вернется Коутиньо, Гризманн не начнет с первых минут, «Барселона» попробует забить много, чтобы сбросить весь негатив, который ее преследует в чемпионате Испании. Ставлю на гол в первом тайме, тотал больше 2.5 и победу «Барселоны».